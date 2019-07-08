Сутормин перешёл из «Рубина» в «Зенит»

«Зенит» сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока, — сообщает пресс-служба казанского клуба.

В завершившемся сезоне Сутормин сыграл в 29 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и записал на свой счёт восемь голов.

Футболист вызывался в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром, но на поле не выходил.

Алексей Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня, писал News.ru.