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Сутормин перешёл из «Рубина» в «Зенит» 

News.ru + ещё 26 1 час назад
Фото: Кирилл Венедиктов/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org
25-летний нападающий «Рубина» Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Зените».
«Зенит» сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока, — сообщает пресс-служба казанского клуба.
В завершившемся сезоне Сутормин сыграл в 29 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и записал на свой счёт восемь голов.
Футболист вызывался в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино и Кипром, но на поле не выходил.
Алексей Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня, писал News.ru.
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