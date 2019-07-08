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Миллиардер с Украины положил глаз на американский футбол 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Спортивный стриминговый сервис DAZN, принадлежащий миллиардеру Леониду Блаватнику, намерен начать транслировать американский футбол в США, получив права на показ игр Национальной футбольной лиги (НФЛ). Об этом пишет Bloomberg.
По действующему контракту, который истекает в 2022 году, матчи НФЛ транслирует крупнейшая телерадиокомпания США DirecTV. Однако по условиям соглашения, лига имеет право досрочно расторгнуть его в 2019 году.
Руководство НФЛ намерено перезаключить контракт на трансляцию со стриминговым сервисом. Помимо DAZN за право транслировать матчи, в частности, поборются ESPN, Fox Sports, Facebook и Amazon, активно развивающие свои стриминговые сервисы.
«Мы определенно заинтересованы в том, чтобы получить права НФЛ», — заявил генеральный директор DAZN Саймон Деньер.
Компания Блаватника в настоящее время имеет права на трансляцию спортивных игр в девяти странах, в числе которых Канада, Германия, Италия и Япония. Однако к 2020 году компания планирует распространить свое присутствие на 20 стран.
Леонид Блаватник — американско-британский бизнесмен родом из Одессы. В рейтинге миллиардеров Bloomberg он занимает 35 строчку с состоянием в 25,4 миллиарда долларов. Основные активы Блаватника составляют химическая компания LyondellBasel, лейбл Warner Music и холдинг Acess Industies. Также часть его состояния вложена в недвижимость и искусство.
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Футбол , Леонид Блаватник , Amazon , Bloomberg
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