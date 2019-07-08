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«Зенит» объявил об уходе Набиуллина 

RT на русском + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболист Эльмир Набиуллин перейдёт из санкт-петербургского «Зенита» в состав дебютанта Российской премьер-лиги — ФК «Сочи».
«Сине-бело-голубые и ФК «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника. По условиям договора «Зенит» сохранит за собой приоритетное право обратного выкупа игрока», — гласит официальный Twitter петербургского клуба.
Эльмир Набуиллин перешёл в «Зенит» в 2018 году из «Рубина». В прошлом сезоне 24-летний футболист сыграл 11 матчей в РПЛ, отдав одну результативную передачу.
Ранее «Зенит» объявил о переходе Сутормина.
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Футбол , Эльмир Набиуллин , Зенит
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