«Зенит» объявил об уходе Набиуллина 

Футболист Эльмир Набиуллин перейдёт из санкт-петербургского «Зенита» в состав дебютанта Российской премьер-лиги — ФК «Сочи».
«Сине-бело-голубые и ФК «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника. По условиям договора «Зенит» сохранит за собой приоритетное право обратного выкупа игрока», — гласит официальный Twitter петербургского клуба.
Эльмир Набиуллин продолжит карьеру в Сочи.
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника. По условиям договора «Зенит» сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.
Подробнее: https://t.co/241VDjdsjS pic.twitter.com/3ahBSeCua7— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) July 8, 2019
Эльмир Набуиллин перешёл в «Зенит» в 2018 году из «Рубина». В прошлом сезоне 24-летний футболист сыграл 11 матчей в РПЛ, отдав одну результативную передачу.
Ранее «Зенит» объявил о переходе Сутормина.