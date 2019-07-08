«Зенит» объявил об уходе Набиуллина 

Эльмир Набиуллин продолжит карьеру в Сочи.



Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника. По условиям договора «Зенит» сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.



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