«Зенит» подтвердил подписание Сутормина

Санкт-петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Рубина» Алексея Сутормина . Девять дней назад, 29 июня, Сутормин перешел в казанский клуб из Оренбурга».

«Зенит» и «Рубин» достигли соглашения о переходе игрока. Сам 25-летний Сутормин подписал с действующим чемпионом России контракт на три года с возможностью продления еще на год.

Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем чемпионате России Сутормин провел 29 матчей, забил восемь мячей и отдал один голевой пас. Ранее Сутормин выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».