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«Зенит» подтвердил подписание Сутормина 

Просто Про Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкт-петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника «Рубина» Алексея Сутормина. Девять дней назад, 29 июня, Сутормин перешел в казанский клуб из Оренбурга».
«Зенит» и «Рубин» достигли соглашения о переходе игрока. Сам 25-летний Сутормин подписал с действующим чемпионом России контракт на три года с возможностью продления еще на год.
Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем чемпионате России Сутормин провел 29 матчей, забил восемь мячей и отдал один голевой пас. Ранее Сутормин выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».
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Футбол , Алексей Сутормин , Зенит
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