Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Китайский клуб предложил футболисту «Реала» Бэйлу €1,3 млн в неделю 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл получил предложение о переходе в один из клубов китайской футбольной Суперлиги.
Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации издания, валлийцу предложили контракт, согласно которому он будет получать €1,3 млн в неделю. При этом название клуба не разглашается.
Отмечается, что клуб отказался платить за трансфер хавбека и в «Реале» приняли решение отклонить это предложение.
В минувшем сезоне Бэйл сыграл 42 матча за сливочных во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется футболистом «Реала» Даниелем Себальосом.
RT на русском: последние новости
Сутормин поблагодарил «Рубин» за отсутствие преград его трансферу в «Зенит» Адвокат экс-жены Глушакова отреагировал на заявление футболиста в СК Джикия назначен новым капитаном «Спартака»
Футбол , Даниель Себальос , Гарет Бэйл , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Участников Уимблдона оштрафовали на рекордную сумму
Первый день Кокорина и Мамаева в колонии4
Кокорин и Мамаев прибыли в колонию1
Променял на «Зенит»: как Сутормин сбежал из «Рубина»
Серена Уильямс сравнила Федерера с балериной1
Видео
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
04:09
Скандальная фигуристка будет выступать за Украину
Фигурное катание
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
01:31
Шарапову попросили уйти
Теннис
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:46
Кокорина выпустили из СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение