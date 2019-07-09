Кудряшов: мужик не должен быть главным в семье

Футболист сборной России Федор Кудряшов рассказал об отношениях со своей женой Анастасией Кудряшовой, сообщает РИА "Новости".

32-летний недавно покинул турецкий "Истанбул Башакшехир" и сейчас пребывает в роли свободного агента.

"Ее жизненный опыт намного богаче, чем мой, и многим моментам она меня учила. Это были сложные ситуации. Даже не одна история, а стиль ее поведения по жизни и то, как она меня учила вести себя. Понимаете, с Настей были мои первые и единственные отношения. Она очень мудрая. Иногда она не разделяет со мной точку зрения, говорит об этом и оставляет меня наедине с моим же мнением. У меня внутри все кипит в такие моменты, я постепенно осознаю и иду к ней с готовым решением. Мне было 17, когда мы познакомились", — сказал Кудяршов.

Также он ответил на вопрос о том, должен ли быть мужчина главным в семье.

"Мужик должен быть главным в семье? Я таких традиций не придерживаюсь", — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что Кудряшов оглох во время матча в Турции.