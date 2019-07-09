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«Вест Хэму» предложили купить Балотелли 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Итальянский нападающий Марио Балотелли может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ), сообщает Telegraph.
На данный момент Балотелли является свободным агентом, так как французский "Марсель" не стал продлевать контракт с ним.
"Вест Хэм" ищет замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ". Приоритетным вариантом назывался форвард "Сельты" Макси Гомес. За 22-летнего уругвайца "молотобойцы" готовы заплатить £44,5 млн В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Балотелли заинтересовал полицию.
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Футбол , Марко Арнаутович , Марио Балотелли , Daily Telegraph
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