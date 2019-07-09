«Вест Хэму» предложили купить Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ), сообщает Telegraph.

На данный момент Балотелли является свободным агентом, так как французский "Марсель" не стал продлевать контракт с ним.

"Вест Хэм" ищет замену австрийцу Марко Арнаутовичу , который перешел в китайский "Шанхай СИПГ". Приоритетным вариантом назывался форвард "Сельты" Макси Гомес. За 22-летнего уругвайца "молотобойцы" готовы заплатить £44,5 млн В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Балотелли заинтересовал полицию.