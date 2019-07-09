Ссора Погба и Лингарда попала на видео

Такой вывод фанаты сделали после опубликованного в официальном твиттер-аккаунте клуба видео прогулки игроков. Футболисты прибыли в Австралию на матч с "Перт Глори".

На 11 секунде можно заметить, как француз говорит что-то англичанину, после чего к нему сзади подбегает швед Виктор Линделеф и обнимает со спины. Вероятно, этот жест был сделан для того, чтобы предотвратить стычку между полузащитниками. Лицо Погбы выражало сильное радражение.

Британские СМИ утверждают, что 26-летний француз находится в конфликте с главным тренером "МЮ" Уле Гуннаром Сульшером. Ожидается, что игрок покинет английский клуб в ближайшее время.

Погба может вернуться в туринский "Ювентус" или мадридский "Реал"