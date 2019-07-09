Ссора Погба и Лингарда попала на видео 

Болельщики уверены в ссоре полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и хавбека манкунианцев Джесси Лингарда, сообщает "СЭ".
Такой вывод фанаты сделали после опубликованного в официальном твиттер-аккаунте клуба видео прогулки игроков. Футболисты прибыли в Австралию на матч с "Перт Глори".
На 11 секунде можно заметить, как француз говорит что-то англичанину, после чего к нему сзади подбегает швед Виктор Линделеф и обнимает со спины. Вероятно, этот жест был сделан для того, чтобы предотвратить стычку между полузащитниками. Лицо Погбы выражало сильное радражение.
Nothing like a walk to stretch the legs after a 16-hour flight 👌😊 #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/3jc4dfVNpx— Manchester United (@ManUtd) 8 июля 2019 г.
Британские СМИ утверждают, что 26-летний француз находится в конфликте с главным тренером "МЮ" Уле Гуннаром Сульшером. Ожидается, что игрок покинет английский клуб в ближайшее время.
Погба может вернуться в туринский "Ювентус" или мадридский "Реал".
Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан лично настаивает на подписании игрока.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" хочет продать экс-защитника московского "Спартака".