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Глушаков пожаловался на жену в СК 

Рамблер + ещё 4 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Футболист Денис Глушаков подал заявление на бывшую жену Дарью в московское управление Следственного комитета (СК) РФ. Как сообщает Super, футболист обвиняет экс-супругу в подлоге документов.
По данным издания, в ходе рассмотрения дела о разводе и алиментах Дарья Глушакова представила суду заключение о психологическом состоянии их общих детей.
Адвокат Глушакова Марина Дубровская утверждает, что проводивший эту экспертизу человек «вовсе не заявленный психолог с высшим психологическим образованием», а некомпетентное в этом вопросе лицо.
Дубровская отметила, что Дарья Глушакова представила эту экспертизу после подачи футболистом иска, в котором он отстаивал право видеться с детьми. По словам адвоката, в подтверждение своей позиции экс-супруга Глушакова использовала документы «с приложением подложного заключения специалиста в целях получения незаконного решения».
«Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования», — утверждает адвокат.
Она отметила, что это может быть квалифицировано по части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности по гражданскому или административному делу).
В сентябре 2018-го СМИ опубликовали видео с Глушаковым в сауне, снятое его женой Дарьей. Супруга обвинила футболиста в измене. Позже она рассказала, что Глушаков первым подал на развод, потребовав опеки над детьми и алиментов.
В октябре суд начал рассматривать иск женщины, в котором она потребовала разделить совместно нажитое имущество и назначить выплату алиментов на детей.
Комментарии
Футбол , Денис Глушаков , Дарья Глушакова , Марина Дубровская , СКР
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