Глушаков пожаловался на жену в СК

По данным издания, в ходе рассмотрения дела о разводе и алиментах Дарья Глушакова представила суду заключение о психологическом состоянии их общих детей.

Адвокат Глушакова Марина Дубровская утверждает, что проводивший эту экспертизу человек «вовсе не заявленный психолог с высшим психологическим образованием», а некомпетентное в этом вопросе лицо.

Дубровская отметила, что Дарья Глушакова представила эту экспертизу после подачи футболистом иска, в котором он отстаивал право видеться с детьми. По словам адвоката, в подтверждение своей позиции экс-супруга Глушакова использовала документы «с приложением подложного заключения специалиста в целях получения незаконного решения».

«Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования», — утверждает адвокат.

Она отметила, что это может быть квалифицировано по части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности по гражданскому или административному делу).

В сентябре 2018-го СМИ опубликовали видео с Глушаковым в сауне, снятое его женой Дарьей. Супруга обвинила футболиста в измене. Позже она рассказала, что Глушаков первым подал на развод, потребовав опеки над детьми и алиментов.

В октябре суд начал рассматривать иск женщины, в котором она потребовала разделить совместно нажитое имущество и назначить выплату алиментов на детей.