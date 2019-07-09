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Джикия стал новым капитаном ФК «Спартак» 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Фото: ТАСС
Защитник сборной России Георгий Джикия назначен новым капитаном московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Также сообщается, что вице-капитаном стал полузащитник Роман Зобнин.
В прошлом сезоне капитаном красно-белых был полузащитник Денис Глушаков, который покинул команду в это межсезонье, а в конце июня подписал однолетнее соглашение с грозненским "Ахматом", которое предусматривает продление еще на один год.
Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Джикия провел за красно-белых 68 матчей, забив три гола и отдав четыре результативные передачи, на счету Зобнина 85 игр в составе "Спартака", а также два гола и шесть результативных передач.
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Футбол , Денис Глушаков , Георгий Джикия , Роман Зобнин , Спартак
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