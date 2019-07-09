Джикия стал новым капитаном ФК «Спартак»

В прошлом сезоне капитаном красно-белых был полузащитник Денис Глушаков , который покинул команду в это межсезонье, а в конце июня подписал однолетнее соглашение с грозненским "Ахматом", которое предусматривает продление еще на один год.

Джикия и Зобнин стали игроками "Спартака" в 2016 году. Джикия провел за красно-белых 68 матчей, забив три гола и отдав четыре результативные передачи, на счету Зобнина 85 игр в составе "Спартака", а также два гола и шесть результативных передач.