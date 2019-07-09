Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
«Все трое уже в колонии с понедельника. Пока не общался с ними. В ближайшее время планирую посетить и поговорить. Сейчас поймём, как это сделать и пообщаемся», — приводит слова Барика «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что все трое осуждённых сейчас находятся в карантине, и что у него нет информации находятся ли они в одном помещении, или нет.
Кокорин и Мамаев были осуждены на год и пять месяцев и год и шесть месяцев соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.
Ранее Александр Мостовой высказал мнение, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол.