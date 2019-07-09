Представлен новый кубок, который будет вручаться чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона.
Новый трофей представлен на официальном сайте турнира.
Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит».
Новый сезон. Новая история. Новый Кубок чемпионов РПЛ.
Представляем новый трофей Российской Премьер-лиги: https://t.co/456vdmyF9X#РПЛ #НовыйСезон #НовыйКубок pic.twitter.com/TbetyRi1Z0— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 9 июля 2019 г.
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда станет возможным использование VAR на всех матчах тура.