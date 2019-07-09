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РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате 

RT на русском + ещё 22 2 часа назад
Фото: ©premierliga.ru/ RT
Представлен новый кубок, который будет вручаться чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона.
Новый трофей представлен на официальном сайте турнира.
Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит».
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда станет возможным использование VAR на всех матчах тура.
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Футбол , Сергей Прядкин , Зенит
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