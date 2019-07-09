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ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в контрольном матче, который состоялся на базе армейцев в Ватутинках.
Встреча завершилась со счётом 4:0.
Хет-трик оформил Арнор Сигурдссон, а также с пенальти отличился Фёдор Чалов.
В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие 14 июля на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов», а казанцы 15 июля в гостях будут противостоять столичному «Локомотиву».
Ранее Алан Дзагоев рассказал, когда снова сможет тренироваться с ЦСКА.
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Футбол , Арнор Сигурдссон , Алан Дзагоев , Федор Чалов , Локомотив , ЦСКА , Крылья Советов
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