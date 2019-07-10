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Футболисту стало плохо после перехода в «Реал» 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Бразильский защитник Эдер Милитао не смог завершить пресс-конференцию по случаю презентации в мадридском «Реале». Видео появилось в Periscope клуба.
Милитао отвечал на вопросы журналистов и почувствовал недомогание. Он пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.
«Реал» приобрел 21-летнего защитника у «Порту» за 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии бразилец провел 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
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