Черышев приступил к тренировкам после травмы

Полузащитник сборной России Денис Черышев полностью восстановился после травмы, полученной им в апреле 2019 года, и приступил к тренировкам в составе "Валенсии". Ранее руководство "летучих мышей" достигло договоренности с "Вильярреалом" о трансфере 28-летнего россиянина.

Как сообщает издание As, Черышев тренируется с "Валенсией", не имея при этом подписанного контракта. Напомним, что прошедший сезон российский футболист выступал за "летучих мышей" на правах аренды.

В минувшем чемпионате Испании Черышев сыграл 41 встречу, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.