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Черышев приступил к тренировкам после травмы 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: EPA
Полузащитник сборной России Денис Черышев полностью восстановился после травмы, полученной им в апреле 2019 года, и приступил к тренировкам в составе "Валенсии". Ранее руководство "летучих мышей" достигло договоренности с "Вильярреалом" о трансфере 28-летнего россиянина.
Как сообщает издание As, Черышев тренируется с "Валенсией", не имея при этом подписанного контракта. Напомним, что прошедший сезон российский футболист выступал за "летучих мышей" на правах аренды.
В минувшем чемпионате Испании Черышев сыграл 41 встречу, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.
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Футбол , Денис Черышев
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