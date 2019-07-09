В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским

Игрок в американский футбол разгромил магазин и поплатился

Американский игрок Национальной футбольной лиги (NFL) Малик Макдауэлл устроил драку с полицейским на заправочной станции. Видео появилось на YouTube-канале TMZSports.

Во время потасовки Макдауэлл схватил полицейского за руку и пытался отобрать его пистолет. За это спортсмен получил удар электрошоковым оружием, однако продолжил сопротивляться. На место происшествия прибыл еще один полицейский, с помощью которого футболист был задержан.

Отмечается, что инцидент произошел в феврале этого года. Макдауэллу было предъявлено обвинение в нападении на представителя правопорядка с применением насилия, за это он может получить два года тюремного заключения.