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Министр спорта Осетии Владимир Габулов ушел в отставку 

Российская Газета + ещё 19 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Северной Осетии министр физической культуры и спорта республики Владимир Габулов ушел со своего поста, сообщили в пресс-службе правительства региона. Известный в недалеком прошлом футбольный вратарь сборной России, бронзовый медалист Евро-2008 перейдет на должность советника главы Северной Осетии и "сосредоточится на развитии футбола в РСО — Алания".
Как стало известно, заслуженный местер спорта Владимир Габулов займет должность президента частного футбольного клуба "Алания" (Владикавказ), который был сформирован буквально пару месяцев назад и уже получил лицензию на выступление в зоне "Юг" второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Причем многие футболисты, которые еще в прошлом сезоне выступали за владикавказский Спартак" — второй коллектив из столицы Осетии, перешли в "Аланию". А в матчах первенства страны за спартаковцев будут играть исключительно воспитанники местных спортшкол.
Владимир Габулов занимал пост министра спорта республики с ноября 2018 года. До этого он играл в разные годы за московский ЦСКА, краснодарскую "Кубани", пермский "Амкар", московское "Динамо", бельгийский "Брюгге".
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Футбол , Владимир Габулов , Спартак , ЦСКА , Динамо
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