Месси получит награду из фонда папы римского

Как сообщает Sport.es, форвард сборной Аргентины Лионель Месси будет награджён тряпичным мячом, сделанным детьми из Мозамбика и благословлённый папой римским. Он символизирует усилия, дух солидарности, честность.

Обладатель приза был избран путём голосования среди учащихся заведений, находящихся под покровительством фонда папы римского.

Ранее Месси был признан лучшим футболистом года по версии ESPN.