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Месси получит награду из фонда папы римского 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси будет награждён тряпичным мячом, который благословлён папой римским Франциском.
Как сообщает Sport.es, форвард сборной Аргентины Лионель Месси будет награджён тряпичным мячом, сделанным детьми из Мозамбика и благословлённый папой римским. Он символизирует усилия, дух солидарности, честность.
Обладатель приза был избран путём голосования среди учащихся заведений, находящихся под покровительством фонда папы римского.
Ранее Месси был признан лучшим футболистом года по версии ESPN.
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Футбол , Лионель Месси , ФРАНЦИСК
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