Польский нападающий сменил номер в «Милане» 

Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек сменил игровой номер, сообщает "Чемпионат.com".
По информации пресс-службы итальянского клуба, польский бомабрдир выступал раньше под 19 номером. В следующем сезоне на красно-черной футболке Пентека будет красоваться девятка.
В "Милане" под этим номером также играли такие именитые футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Джордж Веа, Патрик Клюйверт и Фернандо Торрес.
Пентек в прошедшем сезоне забил 22 мяча в 34 матчах. По итогам чемпионата Италии "россонери" заняли пятое место.
Поляк перешел в "Милан" из итальянского "Дженоа" в минувшем зимнем трансферном окне. Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что Пентек повторил рекорд "Милана" 20-летней давности.