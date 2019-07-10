Польский нападающий сменил номер в «Милане»

Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек сменил игровой номер, сообщает "Чемпионат.com".

По информации пресс-службы итальянского клуба, польский бомабрдир выступал раньше под 19 номером. В следующем сезоне на красно-черной футболке Пентека будет красоваться девятка.

Пентек в прошедшем сезоне забил 22 мяча в 34 матчах. По итогам чемпионата Италии "россонери" заняли пятое место.

Поляк перешел в "Милан" из итальянского "Дженоа" в минувшем зимнем трансферном окне. Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Пентек повторил рекорд "Милана" 20-летней давности.