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Польский нападающий сменил номер в «Милане» 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Twitter/ACMilan
Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек сменил игровой номер, сообщает "Чемпионат.com".
По информации пресс-службы итальянского клуба, польский бомабрдир выступал раньше под 19 номером. В следующем сезоне на красно-черной футболке Пентека будет красоваться девятка.
В "Милане" под этим номером также играли такие именитые футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Джордж Веа, Патрик Клюйверт и Фернандо Торрес.
Пентек в прошедшем сезоне забил 22 мяча в 34 матчах. По итогам чемпионата Италии "россонери" заняли пятое место.
Поляк перешел в "Милан" из итальянского "Дженоа" в минувшем зимнем трансферном окне. Соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что Пентек повторил рекорд "Милана" 20-летней давности.
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Футбол , Джордж Веа , Филиппо Индзаги , Марко ван Бастен , Кшиштоф Пентек , Патрик Клюйверт , Фернандо Торрес , Чемпионат.com
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