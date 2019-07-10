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«Бавария» может вернуть Манджукича 

Soccer News + ещё 6 4 часа назад
Фото: Soccer News
Этим летом нападающий Марио Манджукич может перейти из "Ювентуса" в "Баварию", сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, мюнхенский клуб всерьёз рассматривает вариант с возвращением 33-летнего хорвата.
Тренерский штаб "ротен" считает, что Манджукич не только сможет стать идеальным дублёром для Роберта Левандовски, но и добавит вариативности на флангах атаки.
Опытный форвард выступал за "Баварию" с 2012 по 2014 год, после чего ушёл в "Атлетико", а ещё через сезон оказался в "Ювентусе".
Рыночная стоимость Манджукича — 18 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до лета 2021 года.
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Футбол , Марио Манджукич
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