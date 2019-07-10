Тарасов напрасно лег под нож

Тарасова уличили в бессмысленной операции

По словам Кикнадзе, контракт футболиста с «Локомотивом» истёк 30 июня, о чём гендиректор сообщил спортсмену лично, когда он был в отпуске. В ответ Тарасов попросил разрешение провести реабилитацию травмы в клинике в Барселоне, однако полседующая операция была не согласована.

«Дальше — он считает, что SMS со стороны врача со словом "хорошо" — это одобрение от медицинского штаба. Мы так не считаем, тем не менее запросили у Димы все медицинские справки», — отметил функционер.

Кикнадзе заявил, что медработники команды, проконсультировавшись с европейскими коллегами, пришли к выводу, что травма Тарасова лечится терапевтическим путём без оперативного вмешательства.

«В этом у нас есть расхождение, посмотрим, какие документы он представит», — пояснил он.

Гендиректор «Локомотива» подчеркнул, что несмотря на то, что футболист «отдал девять лет клубу», не исключено судебное разбирательство ситуации с целью ответить на вопрос, имел ли Тарасов право идти на операцию без согласования с медицинским штабом команды.