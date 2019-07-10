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«Динамо» подписало контракт с бывшим футболистом «Краснодара» Каборе 

RT на русском + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе.
«Подписали Шарля Каборе. Нападающего купим, обещаю. Хорошего. Контракт с Лещуком сегодня продлён на четыре года», — приводит слова Орещука со встречи с болельщиками «Чемпионат».
У Каборе истёк контракт с «Краснодаром» по окончании прошлого сезона. Он выступал за южный коллектив с 2016 года. За это время он провёл в составе «быков» 123 игры забил два мяча и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется футболистом «Ганновера».
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Футбол , Роман Орещук , Шарль Каборе , Динамо
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