«Динамо» подписало контракт с бывшим футболистом «Краснодара» Каборе

«Подписали Шарля Каборе. Нападающего купим, обещаю. Хорошего. Контракт с Лещуком сегодня продлён на четыре года», — приводит слова Орещука со встречи с болельщиками «Чемпионат».

У Каборе истёк контракт с «Краснодаром» по окончании прошлого сезона. Он выступал за южный коллектив с 2016 года. За это время он провёл в составе «быков» 123 игры забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется футболистом «Ганновера».