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ПСЖ объявил об уходе Мотты 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
ПСЖ расстался с итальянцем Тьяго Моттой, сообщает официальный сайт французского клуба.
С 2018 года Мотта являлся тренером юношеской команды ПСЖ U19, с которой занял второе место в группе А чемпионата Франции. Специалист сам принял решение покинуть клуб, чтобы пройти курс обучения и получить лицензию профессионального тренера.
В бытность футболистом 36-летний Мотта выступал за ПСЖ с 2012 по 2018 годы. Ранее он играл за "Барселону", "Атлетико", "Дженоа" и "Интер". За сборную Италии сыграл 30 матчей и забил один гол.
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Футбол , Тьяго Мотта
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