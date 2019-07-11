«Зенит» объяснил появление красной формы 

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко объяснил, откуда появилась красная форма, сообщает "Фонтанка".
Накануне пресс-служба "Зенита" в социальных сетях объявила о появлении красной формы.
"Никаких поводов для беспокойства ни со стороны болельщиков, ни со стороны прессы нет. Это стандартная практика: в клубе представлены все цветовые образцы формы голкипера на сезон от основного экипировщика команды. Но это совершенно не значит, что красная вратарская форма будет использоваться как игровая. Это образцы. А неделю назад "Зенит" уже представил игровые комплекты вратарской формы зеленого, желтого и черного цветов. Красная существует в одном экземпляре — это образец, как и все остальные цвета", — сказал Макаренко.
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