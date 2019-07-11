Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смолов объяснил, почему отказался продолжить карьеру в АПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов объяснил, почему отказался в зимнее трансферное окно сезона-2017/18 переходить из «Краснодара» в английский «Вест Хэм».
«Клубы между собой договорились. Я сам решил не уезжать. У меня была травма. В Англии уже шёл сезон, а у нас — отпуск. Я понимал, что, пока я восстановлюсь, пока наберу форму, пока адаптируюсь к скоростям даже на тренировках, пройдёт много времени», — цитирует игрока «Чемпионат».
Он отметил, что ему было важно играть перед чемпионатом мира 2018 года, а в случае переезда была высокая вероятность потерять игровую практику. По его словам, теперь он уже спокойней относится к возможности играть в Европе, так как его всё устраивает в «Локомотиве».
«Но если поступит предложение, которое устроит «Локомотив», я буду серьёзно думать», — сказал Смолов.
Ранее Юрий Сёмин поделился мнением о будущем вратаря Маринато Гилерме в «Локомотиве».
RT на русском: последние новости
Смолов объяснил, почему отказался продолжить карьеру в АПЛ Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN Геркус оценил ситуацию Гилерме и Тарасова в «Локомотиве»
Комментарии
Футбол , Юрий Семин , Федор Смолов , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин признан лучшим хоккеистом года1
Почему фигуристы бегут из России
Смолов объяснил отказ от алкоголя1
Футболист расплакался во время мачта и убежал с поля1
Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
01:08
Глушаков написал на жену заявление в СК
Футбол
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
04:09
Скандальная фигуристка будет выступать за Украину
Фигурное катание
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение