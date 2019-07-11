Смолов объяснил, почему отказался продолжить карьеру в АПЛ

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов объяснил, почему отказался в зимнее трансферное окно сезона-2017/18 переходить из «Краснодара» в английский «Вест Хэм».

«Клубы между собой договорились. Я сам решил не уезжать. У меня была травма. В Англии уже шёл сезон, а у нас — отпуск. Я понимал, что, пока я восстановлюсь, пока наберу форму, пока адаптируюсь к скоростям даже на тренировках, пройдёт много времени», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он отметил, что ему было важно играть перед чемпионатом мира 2018 года, а в случае переезда была высокая вероятность потерять игровую практику. По его словам, теперь он уже спокойней относится к возможности играть в Европе, так как его всё устраивает в «Локомотиве».

«Но если поступит предложение, которое устроит «Локомотив», я буду серьёзно думать», — сказал Смолов.