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СМИ: ЦСКА отказался от идеи приобретения Джанаева 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от идеи приобретения российского голкипера Сослана Джанаева.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Джанаева рассматривали в качестве дублёра Игоря Акинфеева. Отмечается, что теперь вратарь может вернуться к варианту продолжения карьеры в «Сочи».
Джанаев является воспитанником ЦСКА, но он не провёл ни одного официального матча за основную команду. Он также выступал за ФК «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона голкипер провёл в польском клубе «Медзь».
Ранее сообщалось, что ЦСКА сменил конечного бенефициара.
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Футбол , Сослан Джанаев , Игорь Акинфеев , Спартак , ЦСКА
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