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Новичок «Зенита» рассказал о своем скандальном трансфере 

Газета.Ru + ещё 7 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Приобретенный "Зенитом" Алексей Сутормин рассказал о переходе в петербургский клуб.
Игрок отметил, что очень рад вернуться в Северную столицу.
"Я очень рад вернуться в клуб, который многое мне дал как в футбольном плане, так и в жизненном. Здесь произошло мое становление и как футболиста, и как человека. Я вернулся более окрепшим. С новыми амбициями и новыми целями. Надо постараться воплотить все это в жизнь в игре. Все отлично, будем работать. Да, сначала я перешел в "Рубин", но "Зенит" показал свою активность. Конечно, волнение было. Но все прошло хорошо. Я понял, что все серьезно, и перешел в "Зенит". Все что ни делается, все к лучшему. Мое дело — приносить команде пользу на поле. Надо просто сконцентрироваться на футболе", — цитирует Сутормина Sport24.
Стоит отметить, что в прошедшем сезоне футболист отыграл в составе "Оренбурга" 31 матч, забив девять мячей и отдав две голевые передачи.
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Футбол , Алексей Сутормин , Зенит
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