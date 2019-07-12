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Неймар: «Это правда, я хочу покинуть ПСЖ» 

Soccer News + ещё 5 2 часа назад
Фото: Soccer News
Форвард ПСЖ Неймар сделал заявление касательно своего будущего.
"Это правда, я хочу покинуть ПСЖ. Я уже уведомил об этом руководство клуба. Почему я не явился на сбор? У меня было мероприятие в Бразилии и я должен был находиться там.
ПСЖ разрешил мне вести переговоры на их условиях. Однако если переход в "Барселону" не состоится, то я буду горд продолжать выступать за ПСЖ, " — приводит слова Неймара UOL.
Соглашение бразильца с клубом рассчитано до лета 2022 года. В прошлом сезоне на счету Неймара 23 гола в 28 играх.
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