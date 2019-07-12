Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зидан покинул сбор «Реала» 

News.ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Panoramic/Global Look Press
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале.
Как сообщает официальный сайт клуба, специалист вернулся в Испанию по семейным обстоятельствам. Тренировочным процессом в его отсутствие будет руководить ассистент француза Давид Беттони.
Ожидается, что 47-летний Зидан вернётся к команде до первого контрольного матча против «Баварии». Встреча состоится в ночь с 20-го на 21-е июля.
Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов назвал сроки восстановления полузащитника национальной команды Дениса Черышева, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Форвард ЦСКА описал Россию одним словом Аргентинский вратарь умер после пенальти «Валенсия» официально подписала игрока сборной России Черышева
Футбол , Денис Черышев , Зинедин Зидан , Эдуард Безуглов , Реал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стала монстром»: жертве Неймара выдвинули обвинения1
Балотелли ведет переговоры с «Фиорентиной»
«Ювентус» отказался от трансфера Погба
Ягр рассказал о влиянии на судьбу Овечкина
Циципаса обвинили в сексизме
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
02:11
Месси и Овечкин лучшие в своих видах спорта
Прочее
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
01:08
Глушаков написал на жену заявление в СК
Футбол
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение