Зидан покинул сбор «Реала»

Как сообщает официальный сайт клуба, специалист вернулся в Испанию по семейным обстоятельствам. Тренировочным процессом в его отсутствие будет руководить ассистент француза Давид Беттони.

Ожидается, что 47-летний Зидан вернётся к команде до первого контрольного матча против «Баварии». Встреча состоится в ночь с 20-го на 21-е июля.