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«Ювентус» отказался от трансфера Погба 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Туринский "Ювентус" отказался от приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Daily Mail.
По информации издания, представители итальянской команды уже сообщили "красным дьяволам" о своем решении.
Отмечается, что единственным претендентом на трансфер француза остался мадридский "Реал".
В прошлом сезоне Погба принял участие в 47 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. В его активе 16 забитых мячей и 11 передач.
Ранее сообщалось, что Погба может уйти в "Реал" за €125 млн
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Футбол , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед
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