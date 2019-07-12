«Ювентус» отказался от трансфера Погба

По информации издания, представители итальянской команды уже сообщили "красным дьяволам" о своем решении.

Отмечается, что единственным претендентом на трансфер француза остался мадридский "Реал"

В прошлом сезоне Погба принял участие в 47 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. В его активе 16 забитых мячей и 11 передач.

Ранее сообщалось, что Погба может уйти в "Реал" за €125 млн