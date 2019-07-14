Гризманну отомстили за переход в «Барселону» 

В Испании фанаты отомстили звезде мирового футбола за переход в другой клуб. Именную табличку футболиста Антуана Гризманна осквернили на «Ванда Метрополитано» — домашнем стадионе мадридского «Атлетико». Об этом сообщает испанское издание «Sport».
Гризманн — один из лучших футболистов мира. Он перешел в «Барселону» 12 июля. Фанаты «Атлетико» были раздосадованы этим, несмотря на то, что трансфер француза принес клубу 120 миллионов евро.
Недовольные болельщики решили отомстить «предателю». Они испачкали и залили клеем почетную табличку Гризманна на аллее звезд «Атлетико». Охранники стадиона не смогли предотвратить акт вандализма.
Именная табличка на стадионе «Ванда Метрополитано» есть у всех звезд, игравших в «Атлетико». Гризманн провел за клуб более 100 официальных матчей и был настоящей легендой команды.
Это не первый случай, когда на стадионе происходят инциденты с табличками легенд «Атлетико». В прошлом атаке подвергались почетные знаки, установленные в честь Тибо Куртуа, Уго Санчеса и Серхио Агуэро.