«Зенит» забил два мяча за две минуты и победил «Тамбов» в матче первого тура РПЛ

Футболисты петербургского "Зенита" обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Газпром-Арена" в присутствии 42 231 зрителя. В составе "Зенита" голы забили Александр Ерохин (46-я минута) и Артем Дзюба (48). У "Тамбова" отличился Бенито (71), заменивший на 56-й минуте встречи Антона Килина . На 66-й минуте Ерохина заменил Алексей Сутормин , который за текущее трансферное окно успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за "Оренбург", откуда в конце июня перешел в казанский "Рубин", а уже в начале июля подписал контракт с "Зенитом". "Зенит" в третий раз подряд встречается в матчах первого тура чемпионата России с дебютантами первенства. В сезоне-2018/19 подопечные Сергея Семака на выезде обыграли красноярский "Енисей" (2:0), а в сезоне-2017/18 петербургский клуб также в гостях одержал верх над "СКА-Хабаровском" (2:0). Последний раз "Зенит" проигрывал в первом туре чемпионата России 9 марта 2002 года в гостях махачкалинскому "Анжи" (0:2). Всего клуб из Петербурга в матчах первого тура чемпионатов России одержал 14 побед, потерпел три поражения, еще восемь матчей завершились ничейным результатом. Футбольный клуб "Тамбов" был основан в 2013 году, в прошлом сезоне тамбовская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла первое место и получила прямую путевку в РПЛ. В следующем матче действующий чемпион России на выезде встретится с еще одним дебютантом РПЛ "Сочи", а "Тамбов" сыграет в гостях с московским "Локомотивом" . Обе встречи пройдут 21 июля.