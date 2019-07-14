Карпин обвинил РПЛ в преступлении 

Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил о «преступлении против болельщиков». Наставник ростовчан раскритиковал руководство Российской премьер-лиги за «матчи по ночам» — позднее начало игры «Ростов — Оренбург». Эта встреча началась в 21.30 по московскому времени.
«Мы просили о переносе времени игры. Потому что, если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25-30 тыс. человек. Считаю, что матчи в такое время — это преступление против болельщиков», — заявил Карпин, сообщает официальный сайт ФК «Ростов».
Следующий поединок «Ростов» проведет с московским «Спартаком». На вопрос, возможен ли перенос на более раннее время, Карпин ответил так:
«Задайте эти вопросы лиге. А еще говорят, что нужна посещаемость, что нужно поднимать доходы клубов, лиги, а взамен получаем матчи по ночам».
Встреча «Ростова» с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:1.