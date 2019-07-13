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Гол Жиго в компенсированное время принёс «Спартаку» победу над «Сочи» в матче РПЛ 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: @fcsm_official Twitter
Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 1:0.
Автором победного для красно-белых гола стал защитник Самуэль Жиго, забивший на четвёртой из семи компенсированных ко второму тайму минут.
Соперником «Спартака» во втором туре станет «Ростов», а «Сочи» сыграет с «Зенитом». Матчи пройдут 20 и 21 июля соответственно.
Ранее Сергей Хусаинов заявил, что в ворота «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи» не поставили чистый пенальти.
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Футбол , Самуэль Жиго , Сергей Хусаинов , Спартак , Зенит
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