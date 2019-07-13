Гол Жиго в компенсированное время принёс «Спартаку» победу над «Сочи» в матче РПЛ

Фото: @fcsm_official Twitter

Московский «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 1:0. Автором победного для красно-белых гола стал защитник Самуэль Жиго , забивший на четвёртой из семи компенсированных ко второму тайму минут. Соперником «Спартака» во втором туре станет «Ростов», а «Сочи» сыграет с «Зенитом» . Матчи пройдут 20 и 21 июля соответственно. Ранее Сергей Хусаинов заявил, что в ворота «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи» не поставили чистый пенальти.