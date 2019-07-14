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Тренер «Болоньи» Михайлович признался в серьезной болезни 

Спорт РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: EPA
Сербский тренер Синиша Михайлович, который возглавляет футбольную команду итальянского клуба "Болонья", на специальной пресс-конференции объявил, что болен лейкемией.
По словам 50-летнего специалиста, он приступает к борьбе с болезнью незамедлительно, при этом не будет оставлять свой пост и продолжит тренировать "Болонью". Ранее Михайлович не отправился с футболистами команды на предсезонный сбор, после чего в СМИ появились слухи о недуге серба. Руководство "Болоньи", в свою очередь, заверило, что не будет искать замену Михайловичу и он может продолжать работать на своем посту. Михайлович начнет лечение во вторник, 16 июля.
"Мы провели несколько тестов, и они показали аномалии, которых у меня не было еще четыре месяца назад. Самым трудным для меня было скрывать это от жены. Я сказал, что у меня лихорадка, но она не верила, потому что знала, что такое меня не остановит и не заставит пропустить предсезонный сбор. Мы прошли еще одно обследование, и оно показало лейкемию", — приводит слова Михайловича Football Italia.
"Я с нетерпением жду, когда смогу лечь в больницу и начать борьбу с недугом. Эта болезнь опасна, но ее можно победить. Я это объяснил своим игрокам по телефону. Я сказал им, что мы должны атаковать на поле и бороться только за победу. Если будем отсиживаться в обороне, то нас просто собьют с ног и растопчут. Я должен использовать смелую тактику и в этой битве, и я уверен, вне всяких сомнений, что смогу ее выиграть", — добавил тренер.
Михайлович возглавил "Болонью" в конце января 2019 года, сменив на посту главного тренера Филиппо Индзаги. На момент прихода сербского специалиста команда шла в зоне вылета на 18-м месте в таблице серии А, имея в активе 14 очков после 21 матча. В итоге "Болонья" набрала в оставшихся 17 турах 30 очков и финишировала на 10-й строчке в таблице с 44 баллами в активе. Летом специалист продлил контракт с клубом до 30 июня 2022 года.
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Футбол , Филиппо Индзаги
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