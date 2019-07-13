Зидан потерял брата

Футболисты мадридского «Реала» почтили минутой молчания память Зидана.

Фарид Зидан, родной брат тренера испанцев Зинедина , скончался накануне в возрасте 54 лет. Об этом сообщил сайт «Реала».

«Перед тренировкой в Монреале члены первой команды почтили минутой молчания уход Фарида Зидана, брата нашего тренера», — сообщает сайт королевского клуба.

Зинедин Зидан покинул тренировочный лагерь в Монреале в пятницу по личным причинам. В клубе объявили, что он будет отсутствовать неопределенное время. Причины смерти брата звездного тренера не раскрываются.

Зидан стал главным тренером «Реала» зимой 2016 года. Он сменил на этом посту Рафаэля Бенитеса

Родители Зидана эмигрировали во Францию из Алжира в 1953 году перед алжирской войной. Зинедин родился в 1972 году, он младший ребёнок в семье. У него есть сестра Лила, братья Джамель, Нордин и скончавшийся Фарид