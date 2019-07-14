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Гол Бериши принес «Ахмату» победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 25 1 час назад
Фото: ТАСС
Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Краснодар" со счетом 1:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Гол на 28-й минуте после рикошета от ноги защитника "Краснодара" Александра Мартыновича забил Бернард Бериша. На 10-й минуте матча Бериша не смог реализовать пенальти, удар с 11-метровой отметки отразил Матвей Сафонов.
В прошлом сезоне "Краснодар" также начал сезон с поражения, уступив на выезде казанскому "Рубину" со счетом 1:2, а в сезоне-2017/18 в гостях одержал победу над соперниками из Казани с аналогичным счетом. "Ахмат" в четвертый раз одержал победу с минимальным счетом в матчах первого тура чемпионатов России, ранее подобного результата грозненский клуб добивался в играх с пермским "Амкаром", самарскими "Крыльями Советов" и со "Спартаком-Нальчик".
В следующем матче 21 июля "Ахмат" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", а "Краснодар" днем ранее на выезде в гостях встретится с "Уфой". В прошлом сезоне "Краснодар" занял третье место в чемпионате России и впервые пробился в Лигу чемпионов, где будет выступать в третьем квалификационном раунде. Жеребьевка, которая определит соперника краснодарцев, пройдет 22 июля.
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Футбол , Матвей Сафонов , Бернард Бериша , Крылья Советов
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