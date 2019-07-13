ФК «Ростов» победил «Оренбург»

Футбольный клуб «Ростов» в матче первого тура Российской Премьер-лиги на «Ростов-Арене» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

Неприятный сюрпиз

«Ростов-Арена», несмотря на хорошую погоду, на первую игру аншлаг собрать не смогла. Одной из причин этого можно считать позднее начало матча, которое, наверняка, отпугнуло ростовчан и жителей области, которым предстояло бы возвращаться домой в полночь. Команды встречали полупустые трибуны и баннер, гласящий о том, что в Ростове есть только одна команда.

Блицкриг «Ростова»

«Ростов», как и предполагалось до игры, начал играть в четыре защитника. На поле с первых минут матча появились новички Козлов и Чистяков, а также вернувшийся из Казани Байрамян, которого трибуны встретили аплодисментами. Гацкан, которого слухи отправляют в столицу Татарстана, остался в запасе.

«Желто-синие» начали активно. Первый тревожный звоночек для защиты «Оренбурга» прозвенел уже на шестой минуте, когда Ионов на скорости ворвался в штрафную и пробил по воротам Довбни, удар у Алексея не получился, и мяч стал легкой добычей для вратаря. Через несколько минут уже и голкипер не смог спасти гостей: Ионов навесил с правого фланга в штрафную на Шомуродова, который метров с 11-ти головой переправил мяч в ворота.

Игра раскрылась

«Оренбург» недолго приходил в себя. На 28-й минуте Шахов наносил удар головой из убойной позиции, но мяч каким-то чудом прошел в считанных сантиметрах от штанги. К чести ростовчан, они не стали жаться к своим воротам, стараясь сохранить минимальное преимущество. На 41-й минуте Ионов сотворил шедевр, получив мяч на линии штрафной, он с левой ноги отправил его точнехонько в дальний угол, вратарь лишь мог проводил мяч глазами. На последней минуте тайма «Ростов» мог вовсе сделать счет разгромным, но мяч после удара Норманна прошел в считанных сантиметрах от левой девятки.

Оренбуржский Деспот

Неизвестно, что сказал Владимир Федотов своим подопечным в перерыве, но уже на 48-й минуте преимущество «Ростова» сократилось до минимума: Деспотовича, у которого на майке красуется надпись «Деспот», выиграл верховую борьбу у защитников «желто-синих» и ударил головой по воротам, мяч отскочил от правой штанги в левую и предательски заполз в ворота. Быстрый гол немного надломил ростовчан. У «желто-синих» на время пропала уверенность, которую они демонстрировали в первом тайме, количество ошибок в обороне возросло.

На 60-й минуте прекрасный шанс оформить дубль был у Ионова, но он, находясь в выгодной позиции, не смог обработать мяч после паса Еременко — мяч отскочил в руки к вратарю, через пять минут Байрамян отправил мяч в сетку ворот «Оренбурга», но взятие ворот было отменено из-положения вне игры.

Нервная концовка

Минимальное преимущество не могло гарантировать «Ростову» спокойную жизнь в концовке матча. «Оренбург» раскрывался и переходил большими силами на ростовскую половину поля. Ростовчане несколько раз ловили оренбуржцев на контратаках, но довести их до ударов по воротам не смогли.