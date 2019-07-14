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«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России 

Lenta.ru + ещё 11 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова. Об этом сообщает The Mirror.
21-летний форвард уже привлек внимание ведущих клубов Европы. Мерсисайдцы, в частности, поборются за нападающего с другими английскими клубами. Кандидатуру россиянина рассматривают «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Об интересе канониров стало известно в июне. Также за Чаловым следят «Монако» и «Севилья».
По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету форварда 15 голов в 30 матчах чемпионата. Он также был признан лучшим игроком лиги.
Чалов является воспитанником столичного ЦСКА. Всего в составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также его на счету два матча в составе сборной России.
Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей Английской премьер-лиги на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Владимир Стогниенко , Федор Чалов , ЦСКА , Рамблер
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