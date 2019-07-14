Неймар рассказал о восстановлении после травмы

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказа о своем состоянии после травмы.

Форвард получил травму ноги в товарищеском матче за сборную Бразилии против команды Катара перед стартом домашнего Кубка Америки.

"Я восстановился почти на 100 процентов. Все, чего не хватает сейчас — это тренировки", — цитирует Неймара Globo Esporte.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар сыграл в 16 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Неймар рассказал о самых ярких моментах своей карьеры.