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Неймар рассказал о восстановлении после травмы 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказа о своем состоянии после травмы.
Форвард получил травму ноги в товарищеском матче за сборную Бразилии против команды Катара перед стартом домашнего Кубка Америки.
"Я восстановился почти на 100 процентов. Все, чего не хватает сейчас — это тренировки", — цитирует Неймара Globo Esporte.
В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар сыграл в 16 матчах, в которых забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее Неймар рассказал о самых ярких моментах своей карьеры.
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