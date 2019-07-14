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ФК «Крылья Советов» впервые за три с половиной года победил ЦСКА 

ТАСС + ещё 21 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Футболисты самарского клуба "Крылья Советов" обыграли ЦСКА со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу на "Самара-Арене" посетило 25 287 зрителей.
Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев (51-я и 58-я минуты). Соболев провел 36-й матч в чемпионатах России, в которых забил девять мячей ("Крылья Советов" — 13 матчей, 3 гола; "Томь" — 13, 3; "Енисей" — 10, 3). Соболев и Эрик Бикфалви из екатеринбургского "Урала" возглавляют бомбардирскую гонку сезона-2019/20, забив по два мяча.
Всего клубы провели 49-й очный матч в рамках чемпионатов России, "Крылья Советов" одержали 11-ю победу, в активе ЦСКА 27 побед, еще 11 матчей завершились вничью. Впервые с 21 ноября 2015 года самарский клуб сумел обыграть ЦСКА, тогда на "Арене-Химки" встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Крыльев Советов".
В следующем туре 20 июля ЦСКА дома сыграет с "Оренбургом", а самарский клуб также на домашнем поле встретится с тульским "Арсеналом".
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Футбол , Эрик Бикфалви , Александр Соболев , ЦСКА , Крылья Советов
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