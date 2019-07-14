ФК «Крылья Советов» впервые за три с половиной года победил ЦСКА

Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев (51-я и 58-я минуты). Соболев провел 36-й матч в чемпионатах России, в которых забил девять мячей ("Крылья Советов" — 13 матчей, 3 гола; "Томь" — 13, 3; "Енисей" — 10, 3). Соболев и Эрик Бикфалви из екатеринбургского "Урала" возглавляют бомбардирскую гонку сезона-2019/20, забив по два мяча.

Всего клубы провели 49-й очный матч в рамках чемпионатов России, "Крылья Советов" одержали 11-ю победу, в активе ЦСКА 27 побед, еще 11 матчей завершились вничью. Впервые с 21 ноября 2015 года самарский клуб сумел обыграть ЦСКА, тогда на "Арене-Химки" встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Крыльев Советов".

В следующем туре 20 июля ЦСКА дома сыграет с "Оренбургом", а самарский клуб также на домашнем поле встретится с тульским "Арсеналом".