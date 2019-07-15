СМИ: «Манчестер Сити» не может вылететь в Китай из-за ошибки авиакомпании

Футболисты «Манчестер Сити» второй день не могут отправиться на предсезонный турнир Premier League Asia Trophy из-за ошибки авиакомпании.

Как сообщает Manchester Evening News, футболисты «Манчестер Сити» не смогли вылететь в субботу в Китай из-за непредвиденной административной ошибки авиакомпании авиакомпании Thomas Cook. На следующий день представители перевозчика вновь допустили ошибку, не сумев забронировать место в воздушном пространстве. «Манчестер Сити» надеется улететь на турнир 15 июля, чтобы в среду сыграть против «Вест Хэма».

В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы завоевала все три внутренних титула — чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок лиги.

Ранее сообщалось, что «Севилья» подписала контракт с экс-футболистом «Манчестер Сити» Фернандо.