В РФС высказались о спорном голе Миранчука

Согласно новым правилам, вступившим в силу с сезона-2019/20, игроку атакующей команды запрещено стоять в стенке во время штрафного удара. Хавбек "железнодорожников" забил мяч в подобной ситуации, а главный арбитр матча Михаил Вилков не стал ее отменять.

"Это новое правило, такие ситуации будут возникать. Никто бы не понял, если бы этот гол не был засчитан. По букве закона это нарушение, но никто не будет так делать. Мы отправим этот момент в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB)", — цитирует Егорова ТАСС.

Встреча между "Локомотивом" и "Рубином", прошедшая в Москве 15 июля, завершилась со счетом 1:1.