Зидан вернулся на сбор «Реала» после смерти брата

Специалист был вынужден покинуть расположение команды в связи со смертью брата Фарида. Причиной смерти 54-летнего Зидана стал рак.

Отмечается, что в отсутствии главного тренера тренировочным процессом руководил его помощник Дэвид Беттони.

В июле в рамках Международного кубка чемпионов испанский клуб сыграет с мюнхенской "Баварией", лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Матчи пройдут в различных городах США.

Ранее Зидан трогательно попрощался с умершим братом.