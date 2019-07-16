Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вернулся на сбор команды, который проходит в Монреале, сообщает Marca.
Специалист был вынужден покинуть расположение команды в связи со смертью брата Фарида. Причиной смерти 54-летнего Зидана стал рак.
Отмечается, что в отсутствии главного тренера тренировочным процессом руководил его помощник Дэвид Беттони.
В июле в рамках Международного кубка чемпионов испанский клуб сыграет с мюнхенской "Баварией", лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Матчи пройдут в различных городах США.
Ранее Зидан трогательно попрощался с умершим братом.