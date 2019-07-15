13 громких трансферов «Манчестер Юнайтед», которые ни к чему не привели

Долгая история неудач красных дьяволов.

Андерсон Когда

«Юнайтед» выложил за Андерсона и Нани 30 млн фунтов в 2007 году, они обещали стать новым звёздным дуэтом, который будет внушать ужас в сердца соперников. Бразилец и правда задержался в клубе, но не в том статусе, в каком бы хотелось. Как предсказывал The Guardian, Андерсон должен был облегчить ношу Пола Скоулза, однако за шесть сезонов бразилец лишь один раз сыграет чаще, чем англичанин. При этом мы говорим про сезон 2012-13, когда «Рыжий принц» внезапно вернулся из отставки спустя полсезона. В итоге он сыграет всего на матч меньше своего южноамериканского визави. Когда Андерсон ушёл в 2015 году, в его активе было 105 матчей в АПЛ. В среднем это 13 матчей и 11 ударов за сезон. Нани был получше.

Йорди Кройф

Как оказывается, футбольные династии редко что-то значат. Йорди Кройф провёл парочку игр за «Барселону», и «дьяволы» сразу подумали, что он — будущая звезда. Проблема в том, что в то время тренером был отец Йорди. Йорди Кройф четыре раза сыграл за Голландию на Евро-96, но на «Олд Траффорд» у него ничего не задалось. Забив два гола за три матча, он воодушевил даже скептиков, но последующие травмы перечеркнули все будущие достижения. В итоге — всего 15 игр в основе. Во всяком случае он подсобил во время требла… если считать три выхода на замену во время группового этапа ЛЧ.

Мемфис Депай

Мы все были уверены, что тут-то точно срастётся! Мемфис относится к разновидности футболистов, которые сразу находят своё место в «МЮ», тем более что тренером выступал знакомый ему Луи ван Гал. «Я не сомневаюсь, что у него есть все качества для того, чтобы стать выдающимся футболистом. Он — в правильном клубе для того, чтобы прогрессировать». Именитого специалиста можно понять: на ЧМ-2014 юнец блистал. К сожалению, все прогнозы не сбылись: Ван Гал ушёл, Моуринью пришёл, а Депая отправили восвояси.

Анхель Ди Мария

Ещё один игрок, который своим первым же появлением оправдывал хайп. Кажется, вот он, новый гений в красном, но… Почти сразу начались проблемы за пределами поля. Впоследствии Жозе Моуринью заявлял, что он бы точно не отпускал 59-миллинного аргентинца. Мы можем только поверить ему на слово, учитывая, сколько других нападающих он списал в утиль.

Дион Даблин

Когда Даблин оказался в «МЮ» в 1992, никто и не надеялся, что он станет основным. Большинство было уверено, что нападающий «Кембридж Юнайтед» был подписан «просто так» после того, как заманить Алана Ширера не получилось. Но 1 млн фунтов — не слабая цена за резервиста. В итоге Даблин записал на свой счёт первый официальный гол «Юнайтед» в истории АПЛ, но яркий старт (опять) ничего не значил. Что-то ещё заявить о себе Даблину помешала травма, которая вывела его из строя на сезон. Пришлось искать другого форварда, и нашёлся Эрик Кантона. В общем, хэппи-энд.

Радамель Фалькао

Товарищ Ди Марии по трансферному окну, Фалькао перешёл в «МЮ» после тяжёлой травмы, из-за которой он пропустил ЧМ-2014. Как оказалось, травма ещё долго будет о себе напоминать. После переезда колумбиец озвучил надежды задержаться в команде «на многие сезоны», но уже после одного года фанаты были готовы с ним распрощаться. Он был так плох, что в сети шутили о том, что «красные» случайно пригласили «не того Фалькао». Перейдя в «Челси», нападающий доказал, что проблема была не в команде.

Диего Форлан

Со временем Форлан добился звания легенды в Манчестере, но его путь к этому статусу был тернист. Алекс Фергюсон так отчаянно хотел видеть уругвайца в своём составе, что он даже пресёк попытки «Мидлсбро» его подписать. Увы, ноль голов за 20 первых игр оказались опасным индикатором того, что шотландец осёкся. А вот во всех других клубах Форлан забивал без проблем — чего только стоит пушка за сборную на ЧМ-2002. В «Вильярреале» ему потребовалось всего 28 матчей для того, чтобы забить столько же, сколько он забил на «Олд Траффорд» за два с половиной сезона.

Клеберсон

Когда фанаты придумывают о тебе кричалку, основанную на том факте, что ты просто лучше своего соотечественника, это неприятно. Когда же она посвящена Андерсону… В своё время «МЮ» должен был догадаться, что Клеберсон не так хорош, как казалось. За год до трансфера он выступал в сборной Бразилии на победном мундиале, но только потому что Эмерсон был травмирован. И когда ему предложили переехать в Англию, он всё ещё не был основным в «селесао». В итоге Клеберсон забьёт дважды за 10 матчей… и всё.

Карел Поборски

Тот парашютик в ворота Португалии был хорош, но Поборски в футболке Чехии был совсем непохож на Поборски в красном. Не помогло то, что конкурировать пришлось с Дэвидом Бекхэмом , который прогрессировал быстрее, мы все ожидали. К сожалению, Поборски просто не мог сохранить свою форму и довольно быстро сник. А вот чехи помнят его прекрасно — на его счету более 100 матчей в сборной. Без него до полуфинала Евро-2004 «народная команда» вряд ли бы добралась.

Алексис Санчес

Разочарование за разочарованием — так можно охарактеризовать последние годы «Юнайтед». Второй сезон Генриха Мхитаряна , первый сезон Алексиса Санчеса, далее… ну, вы поняли. Три гола за полтора сезона — плохой результат для выпускника академии, что уж говорить про самого высокооплачиваемого игрока в клубе. Если Санчеса удастся продать за любую цену, в «МЮ» будут праздновать.

Бастиан Швайнштайгер

Возможно, не просто так «Бавария» распрощалась со своим бывшим капитаном. Мы бы с радостью сказали, что это не в духе «Юнайтед» ставить на прошлые достижения футболиста и предлагать ему неоправданно внушительный контракт, однако только этим он и занимался в печальный период после ухода сэра Алекса.

Массимо Таиби

Ещё до того, как каждого вратаря после эпохи Шмейхели автоматически списывали в утиль, у «Юнайтед» теплилась надежда. На Массимо Таиби. Итальянец показал класс в Серии А, и англичане надеялись на лучшее. Не задалось всё с первых же минут: за четыре матча он так разочаровал (в том числе — пропустив тройку в игре с «Саутгемптоном»), что «красные дьяволы» сразу же поспешили искать кого-то другого.

Хуан Себастьян Верон

Самый классический пример провального трансфера для «Манчестер Юнайтед». Правда, в этом случае Хуан Себастьян Верон даже не виноват. «Я всегда искал кого-то такого. Никогда не думал, что столько потрачу на одного футболиста» — сказал Фергюсон в 2001 году, отдав за аргентинца 28,1 млн фунтов. Верон провёл парочку удачных матчей, но стать лидером без того крепкой полузащиты манкунианцев не смог. «МЮ» ещё повезло получить половину уплаченной суммы в 2003 году, когда к себе позвал «Челси».