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РПЛ объяснила позднее начало некоторых матчей 

RT на русском + ещё 7 45 минут назад
Фото: pixabay.com
Российская премьер-лига объяснила порядок назначения времени начала после недовольства от болельщиков «Ростова».
«В рамках реализации контракта РПЛ совместно с основным вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире», — говорится в сообщении на официальном сайте лиги.
Отмечается, что эта система включает в себя допустимый диапазон времени начала игр, которые будут стартовать не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени. Также необходим интервал между началом встреч в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире. Помимо этого необходима возможность переноса из-за температуры воздуха и участия некоторых команд в еврокубках.
«Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне-2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи», — написано в заявлении.
До этого многие болельщики «Ростова» были возмущены, что матч первого тура с «Оренбургом» начинался в 21:30.
Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется футболистом «Ростова» Гацканом.
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