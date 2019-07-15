Аршавин выступает против натурализации в сборной 

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".
"Я против натурализации в любом виде. Если Марио Фернандес хороший игрок — он должен выступать за сборную Бразилии. То же касается и Гилерме", — сказал Аршавин.
Также экс-игрок добавил, что если бы в сборной на чемпионате мира — 2018 не было Марио Фернандеса, то на его позиции играл бы условный Смольников, который должен был так же забивать головой. Поэтому Аршавин против натурализации в российском футболе.
Напомним, что в заявку сборной России по футболу на прошедший мундиаль попали два натурализованных игрока — голкипер московского "Локомотива" Гильерме и крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес. Еще два натурализованных спортсмена — защитник московского "Динамо" Константин Рауш и полузащитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер в окончательный список не прошли.
Ранее сообщалось, что Юлия Барановская, в прошлом супруга бывшего полузащитника "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрея Аршавина, опровергла информацию о новом браке.