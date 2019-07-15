Аршавин выступает против натурализации в сборной

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" , лондонского "Арсенала" и сборной России по футболу Андрей Аршавин не поддерживает натурализацию спортсменов, передает "Матч ТВ".

"Я против натурализации в любом виде. Если Марио Фернандес хороший игрок — он должен выступать за сборную Бразилии. То же касается и Гилерме", — сказал Аршавин.

Также экс-игрок добавил, что если бы в сборной на чемпионате мира — 2018 не было Марио Фернандеса, то на его позиции играл бы условный Смольников, который должен был так же забивать головой. Поэтому Аршавин против натурализации в российском футболе.