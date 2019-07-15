«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» 

В рамках 1-го тура РПЛ "Локомотив" поделил очки с "Рубином".
"Локомотив" — "Рубин" 1:1 Голы: Миранчук, 66 — 1:0, Кварацхелия, 76 — 1:1 "Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Эдер (Коломейцев, 58).
"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Денисов, Сорокин, Подберезкин (Степанов, 88), Могилевец (Закиров, 70), Коновалов, Башкиров, Давиташвили (Кварацхелия, 66), Марков.
Предупреждения: Уремович (18), Миранчук (35), Денисов (82).