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«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» 

Soccer News + ещё 5 53 минуты назад
Фото: Soccer News
В рамках 1-го тура РПЛ "Локомотив" поделил очки с "Рубином".
"Локомотив" — "Рубин" 1:1 Голы: Миранчук, 66 — 1:0, Кварацхелия, 76 — 1:1 "Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов (Рыбчинский, 81), Эдер (Коломейцев, 58).
"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Денисов, Сорокин, Подберезкин (Степанов, 88), Могилевец (Закиров, 70), Коновалов, Башкиров, Давиташвили (Кварацхелия, 66), Марков.
Предупреждения: Уремович (18), Миранчук (35), Денисов (82).
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