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Диалло перейдет в ПСЖ
Национальная Служба Новостей
1 час назад
Фото: nsn.fm
Комментарии
23-летний защитник дортмундской «Боруссии» Абду Диалло продолжит карьеру в ПСЖ, пишет «Свободная Пресса».
Футболист готов подписать соглашение сроком на пять лет.
Сумма сделки оценивается в 32 миллиона евро.
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