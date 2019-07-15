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«Спартак» попытался купить олимпийского чемпиона и потерпел неудачу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Nabor Goulart / AP
Бразильский «Интернасионал» отклонил предложение московского «Спартака» по хавбеку Родриго Доурадо. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего полузащитника в 6 миллионов евро. О том, что «Спартак» заинтересован в приобретении Доурадо сообщалось еще в мае 2018-го.
В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с минимальным счетом обыграл «Сочи». Единственный гол в компенсированное время забил Самуэль Жиго.
Нынешним летом состав красно-белых покинул российский хавбек Денис Глушаков. Бывший капитан команды перешел в грозненский «Ахмат».
Доурадо — воспитанник «Интернасионаля». Во взрослой команде игрок дебютировал в 2012 году. Он провел за клуб 223 матча и отметился девятью забитыми мячами. В 2016-м Доурадо был частью сборной Бразилии, которая выиграла футбольный турнир на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
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Футбол , Денис Глушаков , Самуэль Жиго , Спартак
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